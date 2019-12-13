Клуб молодого журналиста: рецензия

Разбираем рецензию на спектакль первокурсницы журфака для студенческого медиа
Любовный треугольник и отец с ружьем — не лучшее сочетание 1
1. Автор пытался заинтриговать читателя, но вышел не лучший заголовок. Суть интриги мы не узнаем: увы, повешенное в заголовке ружье в тексте так и не выстрелит.
Спектакли в театре Комиссаржевской 2 всегда проходят в уютной атмосфере и только в окружении публики, по-настоящему ценящей искусство. 3 В очередной раз 4 мне довелось убедиться в этом после похода? 5 на постановку «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова, которая была последней в творчестве писателя. 6 Премьера спектакля состоялась 6 декабря 2014 года и ее до сих пор ставят на сцене! 7В чем же успех этой пьесы? 8 И какие изменения произошли в трактовке смыслов с 2014 года? 9
2. Это не театр давно почившей Комиссаржевской, а театр им. В. Ф. Комиссаржевской.
3. «Всегда» и «только» — обобщения, за которыми волочатся два махровых штампа про атмосферу и публику.
4. Паразит времени без смысловой нагрузки.
5. Почему не во время, а после?
6. Постановка была последней в жизни писателя или все-таки пьеса?
7. Что тут удивительного? «Лебединое озеро» дебютировало в 1877 году, но все еще не сходит с афиш.
8. Пьесы или постановки? Автор, определись!
9. Серьезная заявка на профессиональный разбор.
Первое, на что стоит обратить внимание (чье?) — простота и искренние эмоции (кого?) Это именно то, что отличает персонажей (от кого? От бабушек с программками? От зрителей? От актеров?), помогает (кому?) раскрыть их внутренний мир. При этом сами образы не сложны для понимания, они строятся из общих характеристик 10и стандартных представлений о добре и зле. 11 Например, Валентина, главная героиня, — молодая девушка, 12 которая хочет найти свою (чью ж еще?) любовь. Она искренняя, простая девушка (повтор), ищущая свое счастье. В этот раз образ получился более серьезным (с чем автор сравнивает «этот раз»?), поскольку девушка по-настоящему отдается своим чувствам (как это автору удалось понять?) и пытается разобраться в себе. На спектакле 2014 года роль Валентины не была полностью раскрыта, создавалось лишь впечатление о ней, как о девушке, ничего не понимающей в жизни. 13 В этом плане ее образ схож с образом Зиночки Кашкиной, что портит все впечатление о пьесе. 14
10. Образы не могут строиться из характеристик, они держатся на деталях.
11. Есть такой ГОСТ «Добро и зло»? Жаль, не слыхала…
12. А старые девушки бывают? Классический плеоназм.
13. Откуда автор об этом знает? Сама смотрела? Читала критику? Рассказал режиссер?
14. Я ничего не поняла. Откуда взялась Зиночка? Ее образ настолько нехорош, что может испортить ВСЕ представление о пьесе? В таком случае чем?
То же самое (что именно?) можно сказать и об образе Шаманова — следователя. В пьесе — (лишние тире) он пример силы и чувствительности. 15 Пусть сначала по нему и не скажешь, что этот человек может быть способен на глубокие чувства. 16
На постановке 2014 года в МХАТе им. Чехова герои выглядели карикатурно, их взаимоотношения не были логически простроены — в этом была основная проблема постановки. 17Упор был сделан на трагическую судьбу главной героини, но при этом ее духовный мир настолько слабо раскрывался перед зрителями, что поначалу было сложно понять, в чем драматизм этой истории. 18 В адаптированной версии 2019 года (кто назвал ее адаптированной? И к чему ее адаптировали?) личность Валентины показана на примере взаимоотношений с другими героями, 19 что не делает ее трагедию сугубо личной, сакральной, 20 но показывает, что в такой ситуации может оказаться любой человек. 21
15. Необычное сочетание, почти оксюморон.
16. Способность переживать глубокие чувства не равно чувствительность, это ошибка словоупотребления.
17. Повтор уже озвученной мысли — раз. Бедный синтаксис «не было — было» — два. Бездоказательная критика постановки МХАТа — три.
18. Я должна поверить 18-летнему автору на слово? Извините, я не верю, что МХАТ сделал премьеру «на отвали».
19. Личность раскрывается, а показывают портрет.
20. Этот сложный термин затрагивает что-то священное, связанное с обрядами и верованиями, какую он тут несет нагрузку?
21. Вот это вывод так вывод! Чувствуется и оригинальность, и мощь, и широта кругозора автора! Шутка. Такую фразу можно сказать про любой драматический спектакль.
Острый конфликт возникает между сыном буфетчицы и следователем, которые влюбляются в одну и ту же девушку. Валентина же не хочет, чтобы из-за нее кто-то страдал, поэтому происходящие события она переживает на высоком эмоциональном уровне. 22 Главная героиня — это символ постоянности, определенности: она живет в Чулимске, там же, где и родилась, и не хочет уехать в город (В какой город? А Чулимск — это не город?). Каждый день девушка чинит палисадник, который ломают все прохожие (прямо все?). Только в конце (жизни или спектакля?) она понимает, что это «напрасный труд», как говорит ей Шаманов.
22. Какие именно события? Что она делает?
Валентина крайне истощена, она разочарована в жизни и не может разобраться в себе. Возможно, это именно одна из главных причин, что толкает ее на такой ужасный поступок. 23Сказать можно одно (только одно?) — все герои постановки так или иначе виноваты в смерти Валентины, этой невинной души (штамп с пафосом). Однако, как и в постановке 2014, так и в постановке 2019 года, герои не замечают того, что прямо перед их глазами разворачивается настоящая борьба за жизнь, полная смятений и неуверенности. 24 […]
23. «Такой ужасный поступок» — это что? Самоубийство? Почему так сразу не написать?
24. Предложение синтаксически перегружено. Смысл туманный. Какие именно герои не замечают? Как борьба может быть полной смятения и неуверенности? Это противоположные по эмоциональному заряду действия.
Если же вы еще не видели пьесу, то советую обязательно сходить и посмотреть ее, 25 вы точно не разочаруетесь! 26
25. Из всей «рецензии» — это самое дельное предложение.
26. Автор, вы уверены? А если мы разочаруемся, вы вернете нам деньги?
Рецензия — это сложный аналитический жанр, в котором рассматривается работа писателя, сценариста, режиссера. Дается оценка игре актеров, обсуждаются декорации, костюмы, свет, грим, музыка. Автору необходим и личный театральный бэкграунд, и сбор мнений из авторитетных источников. Всего этого в разобранном нами тексте нет. Именно поэтому вместо рецензии мы получили наивный отзыв о спектакле, на который «всем обязательно надо сходить». Как журналистский продукт материал, увы, не состоялся.