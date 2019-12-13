Клуб молодого журналиста: рецензия

2. Это не театр давно почившей Комиссаржевской, а театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

3. «Всегда» и «только» — обобщения, за которыми волочатся два махровых штампа про атмосферу и публику.

4. Паразит времени без смысловой нагрузки.

5. Почему не во время, а после?

6. Постановка была последней в жизни писателя или все-таки пьеса?

7. Что тут удивительного? «Лебединое озеро» дебютировало в 1877 году, но все еще не сходит с афиш.

8. Пьесы или постановки? Автор, определись!

9. Серьезная заявка на профессиональный разбор.