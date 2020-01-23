Клуб продвинутого журналиста: как избежать спекуляции на теме

…Дальше в материале появляется мужчина «чайлдфри» и его исповедь. А потом, что удивительно, эксперт по вазорезекции республиканского центра репродукции человека. И тут нельзя не сказать о просто диких вопросах автора хирургу. На реплику врача о том, что операция очень проста и безопасна и суть ее в резекции семявыводящих протоков, автор реагирует так:

— Но семя продолжает накапливаться, а все ходы и выходы для него перекрыты. Не случится ли так, что когда-нибудь оно, образно говоря, ударит в голову, разорвет протоки?

Или вот еще вопрос:

— В народе говорят: самый лучший способ контрацепции — полное половое воздержание. Так, может, и стерильного возлюбленного лучше держать на расстоянии, по крайней мере в особо опасные дни женского календаря?

И эпический финал. Это снова бенефис автора: «Не стоит укорять стерильных мужей за то, что в эпоху всероссийского понижения рождаемости (жуткий пафос) они устранились, не бросились выручать страну (это сарказм?), ребенок — «производство» штучное. Не все могут себе позволить с одинаковым энтузиазмом делать детей 19.