Клуб продвинутого журналиста: как избежать спекуляции на теме

Стерильный муж: лучше новых двух 1
1. Заголовок безусловно вовлекающий, только вот вопрос куда. На мой взгляд, в пучину абсурда. Аллюзия на известное выражение «старый друг лучше новых двух» не сработала ни фонетически, поскольку убита рифма, ни логически, потому что логики нет никакой. Два мужа одновременно нам не положены по закону.
Принято думать (кем принято?), что предохраняться от нежелательной беременности (плеоназм, поскольку от желательной беременности не предохраняются) — забота сугубо женская (неуместный усилитель оценки, иначе не было бы на свете презервативов). Однако есть абсолютно мужской, мужественный (этимология этого слова: стойкий, храбрый, бесстрашный. Решение может быть мужественным, способ предохранения — нет) способ (чего?), дающий стопроцентный результат, — стерилизация отцов 2
2. Звучит это словосочетание так же страшно, как «молчание ягнят» или «забой скота».
Только не подумайте, что я кровожадная мужененавистница или оголтелая феминистка 3. Это не так. Я за справедливость. И меня злит 4, когда российские джентльмены 5 хотят получить и регулярно получают максимум удовольствий за наш счет при минимуме затрат. Затрат не только физических, но и душевных 6. От них нередко (паразит времени) можно услышать циничные (преувеличение) рассуждения: обладать женщиной в презервативе — все равно что нюхать розу в противогазе 7. Не для того я женился, чтобы осторожничать в постели! В итоге (штамп времени) бедные партнерши этих сексуальных эгоистов (оценочность, навешивание социальных ярлыков) не вылезают из гинекологических отделений больниц 8. И все же кое-кто (неопределенное местоимение, сводит текст на уровень досужих домыслов) спохватывается и начинает жалеть свою многострадальную супругу 9. Не на словах, а на деле. (бытовой штамп)
3. Два прилагательных накала страстей с двумя оценочными существительными мешают воспринимать тему на уровне смысла.
4. Слишком сильная эмоция при обсуждении гипотетической проблемы.
5. А не джентльмены? А не российские?
6. Такое огульное обобщение — чистый популизм, призванный сыграть модный мотивчик на гендерной балалайке.
7. Не вижу цинизма в этом бытовом штампе, лишь метафорическое сравнение двух вариантов сенсорного опыта.
8. За этой расплывчатой формулировкой прячется слово «аборт», однако авторский пассаж только размывает проблему: женщины лежат в гинекологических отделениях больниц по самым разным поводам, включая сохранение беременности и операции, не связанные с вопросом деторождения.
9. Почему супруга многострадальная? За что ее нужно жалеть? Как этот кто-то спохватывается? После какого события?
Я попросила знакомого андролога вызвать на откровенность бывших пациентов, претерпевших операцию вазорезекции (другое название стерилизации) 10. Это оказалось непросто. Рыцари боялись огласки, будто совершили что-то постыдное, проявили недостойную мужчины слабость, задумавшись о радикальном решении проблемы абортов в семье и согласившись на добровольное бесплодие 11. Лишь некоторых удалось склонить 12к короткому телефонному разговору. И то без упоминаний в дальнейшем их фамилий (Привет, капитан очевидность!)
10. В такой постановке вопроса мне видится нарушение журналистской и врачебной этики.
11. Очевидно, что автор манипулирует читателем с помощью оценочных прилагательных. Подробнее об этом — в выводах ЖУРНАЛИСТА.
12. Неудачно подобранный глагол с негативной коннотацией. Склоняют к сожительству несовершеннолетних, к употреблению наркотиков и т. д.
ИСПОВЕДЬ ЖЕНОЛЮБА13
13. В этом подзаголовке сквозит презрение,
Мне попалась жена плодовитая, как кошка 14. Иногда я подумывал, что она способна забеременеть от поцелуя (не очень смешная шутка). У нас детей трое и двенадцать абортов в пассиве! (что такое аборт в пассиве?) Как мы только не предохранялись. Импортные пилюли, спираль, колпачки. А уж презервативов использовали — немерено. Верите, по два сразу надевал. (не верим!) А Катерина моя все равно умудрилась понести (устаревшее слово). После такого конфуза (беременность не конфуз) и последовавшего за ним аборта супруга перестала переносить любые методы контрацепции — и гормональные, и барьерные, и маточные 15. Обратилась к своему гинекологу, а та возьми и сболтни 16: мол, ты из-за мужика столько вытерпела, пусть и он ради тебя пострадает, если любит, пойдет и простерилизуется 17. Так и сказала, как будто я банка стеклянная для засолки огурцов. Я дважды с хирургом беседовал. А потом, как в бездну головой, переступил и через страх, и через мужскую гордость. Год прошел, как я стерильный. Пока не раскаиваюсь 18.
14. По подаче сюжет смахивает на передачу «В мире животных».
15. Бездоказательно, сбивает с толку и пугает неопытных читательниц.
16. Просторечное выражение, не к месту и не соответствует статусу беседы врача и пациента.
17. Неэтичная постановка вопроса, больше смахивает на разговор жены с бабкой-гадалкой, чем на беседу с врачом-гинекологом.
18. Правильнее было бы сказать «не жалею». Раскаиваются в тяжелых грехах.
…Дальше в материале появляется мужчина «чайлдфри» и его исповедь. А потом, что удивительно, эксперт по вазорезекции республиканского центра репродукции человека. И тут нельзя не сказать о просто диких вопросах автора хирургу. На реплику врача о том, что операция очень проста и безопасна и суть ее в резекции семявыводящих протоков, автор реагирует так:
— Но семя продолжает накапливаться, а все ходы и выходы для него перекрыты. Не случится ли так, что когда-нибудь оно, образно говоря, ударит в голову, разорвет протоки?
Или вот еще вопрос:
— В народе говорят: самый лучший способ контрацепции — полное половое воздержание. Так, может, и стерильного возлюбленного лучше держать на расстоянии, по крайней мере в особо опасные дни женского календаря?
И эпический финал. Это снова бенефис автора: «Не стоит укорять стерильных мужей за то, что в эпоху всероссийского понижения рождаемости (жуткий пафос) они устранились, не бросились выручать страну (это сарказм?), ребенок — «производство» штучное. Не все могут себе позволить с одинаковым энтузиазмом делать детей 19.
19. Ну да и что? Не все могут, не все хотят… Теперь всем поголовно стерилизоваться?)
Писать об интимных, но при этом остросоциальных темах нужно деликатно. Меньше усилителей оценки, больше опоры на факты, реальных историй, доступной статистики, опоры на мнения экспертов. Если автор залезает в душу (или в трусы, как в нашем случае) не разуваясь, навешивает ярлыки, подхихикивает, передергивает, то грош цена такому журналистскому продукту. Ведь мы получаем не прояснившуюся картинку мира, а, наоборот, еще более «запотевшую» от усилий автора.
Судите сами: в этой «статье» мы имеем, с одной стороны, «сексуальных эгоистов», которые топят за удовольствие без раскаяния и даже не думают о перевязке семенных канальцев. С другой стороны, у нас «рыцари», которые добровольно отреклись от опции «осеменение» ради «многострадальных супруг». Кроме того, налицо постоянное передергивание фактов: стерилизация мужчины — это радикальное решение вопроса потенциального отцовства как в семье, так и за ее пределами. Но автор называет эту операцию «радикальным решением проблемы абортов в семье». Здесь явно нарушена логика. Аборт — это выбор и решение двоих взрослых людей. Стерилизация — личный выбор и решение каждого человека по отдельности и затем уже вместе.
У меня осталось неприятное послевкусие от текста, поскольку не отпускает ощущение, что автор выводит обобщенный образ «жены-терпилы» при озабоченном похотью «муже-тиране». В этой картине мира все слишком однозначно, и, к сожалению, она похожа на грубый перенос собственных проблем на всех «несчастных баб» и их «козлов-мужей». Поэтому между строк читается желание «всех их» кастрировать, ой, простите, стерилизовать. А это уже не журналистская работа, а спекуляция на теме.