Клуб молодого журналиста: разбираем текст о пресс-конференции

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Теги: 
стилистический практикум

Как не наделать ошибок, освещая мероприятие

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20 февраля 2020

Фев 20, 2020

КМЖ

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Как не наделать ошибок, освещая мероприятие

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