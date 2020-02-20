Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
Клуб
Войти
Мой кабинет
Выйти
Новости
Рубрики
Архив
Клуб
Проекты
Редакция
Контакты
О журнале
Рассылка
Войти
Регистрация
Подписка
КМЖ
Мастерство
Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
Как не наделать ошибок, освещая мероприятие
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
оформить членство
в Клубе Журналиста
.
оформить редакционную подписку на
полгода
или
год
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
от
20 февраля 2020
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
Фев 20, 2020
КМЖ
Клуб
Клуб молодого журналиста: разбираем текст о пресс-конференции
Как не наделать ошибок, освещая мероприятие
Профессия
9 статей о журналистике и законе
Подборка советов от Центра защиты прав СМИ
Истории
Журналисты на войне: Алексей Стручков, «Алтайская правда»
Сегодня мы расскажем о бесстрашном человеке, воине и редакторе «Алтайской правды» Алексее Стручкове
Вам будет интересно:
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска
Войти в клуб
Логин
*
Пароль
*
Регистрация
Забыли пароль?