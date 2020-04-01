Клуб продвинутого журналиста: жанр «совет»

Разбираем текст из «Крымской газеты»
Как содержать скорпиона в качестве домашнего животного 1
1. Заголовок явно перегружен. Выделенный фрагмент можно безболезненно заменить на одно слово — «дома».
Любителям кошек и собак, рыбок и птичек чужды пристрастия владельцев рептилий, земноводных и различных пауков. 2 Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. 3 Так что с недавних пор 4 наряду с другими экзотическими питомцами 5 даже скорпионов стало популярно заводить 6При правильном уходе они могут прожить до пяти лет.
2. Какую смысловую нагрузку несет это предложение, если текст для тех, кому не чужды такие пристрастия?
3. Бытовой штамп, навевающий скуку.
4. А это уже штамп времени, который используется, чтобы не тратить усилия и не искать конкретику.
5. С какими?
6. Безличная, размытая формулировка. У кого стало? Сколько таких случаев в городе? Как часто стали покупать скорпионов в зоомагазинах?
ГРУНТ ДЛЯ НОРКИ
Вопрос ухода за скорпионами бередит умы потенциальных любителей:7как содержать паукообразного, чтобы он был здоровым, и как самому жить при таком соседстве (в таком соседстве). Попробуем разобраться. 8 Учитывая, что вы собираетесь (я не собираюсь!) заводить ядовитое насекомое, 9 относящееся к типу членистоногих и к классу паукообразных, стоит хорошо продумать, где именно будет жить ваш скорпион. 10 Одно из основных условий — обеспечьте по возможности своему питомцу одиночество. 11 Ибо даже в самом дружном коллективе (неуместный эвфемизм) неизбежно будет периодически вспыхивать междоусобная вражда, сильные будут убивать слабых. 12
7. Высокопарно, преувеличен масштаб явления.
8. Эта фраза выдает неуверенность журналиста в результате.
9. Скорпион не насекомое, а животное, это научный факт.
10. Совет на миллион! Если бы не журналист, в голову бы не пришло об этом подумать.
11. Очень размытая формулировка, суть которой проста: скорпион в террариуме должен жить один.
12. Разжевывание очевидной мысли, которое не подкрепляется никакой конкретной историей.
Итак, для содержания скорпиона лучше взять террариум с крышкой (предотвратит побег) (совет из разряда «капитан очевидность»), его площадь должна быть не меньше 30 см на 30 см на 20 см. В террариуме обязательно нужно оборудовать зоны укрытия — скорпионы — существа ночные, которые любят днем прятаться от любопытных глаз. В качестве укрытия можно использовать ветки, корни, камни, конечно, предварительно обработав их поверхность от паразитов. 13
13. Зачем? Дальше мы узнаем, что скорпион хищник, который только рад будет поохотиться на паразитов.
И МЕНЬШЕ СВЕТА
Скорпионы переборчивы 14 поэтому в одном углу террариума нужно поставить источник тепла (какой конкретно?), в другом лучше создать зону с повышенной влажностью (каким образом?) А сведя к минимуму декоративное оформление террариума, в дальнейшем вы существенно облегчите процесс его уборки. 15 Скорпионы привыкли вести ночной образ жизни, поэтому в дополнительном освещении, как черепахи, не нуждаются. 16 Да и сам террариум лучше поставить в темном месте, потому что яркий свет — большой стресс для вашего членистоногого питомца. 17 Ну а чтобы владелец мог наблюдать за его деятельностью (какая у скорпиона деятельность?), можно разместить тусклые лампы — они создадут эффект слабого освещения, к тому же смогут дополнительно выполнять функцию обогрева. Обычные же лампочки использовать не стоит. 18 […] Обязательно поставьте на дно террариума небольшой бассейн, 19наливайте в него столько воды, чтобы ваш питомец не утонул. 20 Показатели влажности лучше измерять гигрометром, а не наобум. 21 Впрочем, проще ориентироваться на капли конденсата: как только они появляются на стенках террариума, нужно уменьшить влажность до одного-двух опрыскиваний в день. 22
14. Устаревшее выражение. Обычно так говорили о людях, которые требовательны к выбору жениха или невесты. У скорпиона в террариуме нет ни малейшей возможности явить хозяину свою переборчивость.
15. Это уже совет не по содержанию скорпионов.
16. Композиционный повтор, из текста выше мы уже знаем, что скорпион — ночное существо.
17. Это уже переливание из пустого в порожнее!
18. Опять повтор мысли про яркий свет, но другими словами.
19. Прямо бассейн? Насколько небольшой?
20. Отличный совет, но настолько размытый, что владельцам экзотической твари придется подбирать глубину бассейна опытным путем: утонул, не утонул…
21. Какая влажность идеальна? В цифрах, по шкале гигрометра?
22. Кажется, этот способ и называется наобум, от которого автор только что призывал отказаться. Логическая ошибка.
Скорпионы не только ядовиты, но и, что вполне логично, 23 хищники. И кормом может для них стать любое существо подходящего размера: другие насекомые, ящерицы, мыши и даже птички… 24 Размер добычи не должен превышать половины размера тела скорпиона, а то будет непонятно, кто кого ест. 25Хотя можно кормить скорпионов специализированным кормом из зоомагазинов — есть и такие. А вот диких насекомых им давать не стоит. 26 Оставлять корм в террариуме дольше чем на сутки также нежелательно. (сплошные загадки! Почему?) Кормить насекомых лучше в ночное время, но не перекармливать, а то они ожиреют, станут малоподвижными и быстро погибнут. 27
23. Языковой мусор, перегружающий предложение.
24. Птицы не входят в пищевую цепочку скорпионов. Скорее, наоборот, некоторые птицы питаются скорпионами.
25. Автор предполагает, что хозяин будет пихать своему скорпиону большое живое существо? Например, крысу? Нерабочая версия, а вместе с ней и совет.
26. Кто такие «дикие насекомые» и откуда их могли бы взять владельцы скорпионов?
27. Душераздирающая картина: жирный скорпион, умирающий от гиподинамии. Так и хочется воскликнуть вслед за популярной некогда рекламой: «Так сколько вешать в граммах?»
НЕ ТРОНЬ!
Милые паучки (это о скорпионах?) совсем не те питомцы, которых можно брать на руки (вот это новость!). Укус этого насекомого может быть смертельно опасен для человека или животного, так что контакт стоит свести к подглядыванию (корректнее сказать к наблюдению) через стекло террариума. Если нужно пересадить скорпиона на время уборки (чего?), то лучше делать это пинцетом: им берут питомца за верхнюю часть хвоста (три сегмента от жала), слегка приподнимают в воздух и, только убедившись, что скорпион зафиксирован и не вырвется, быстро и аккуратно пересаживают его в другую емкость и закрывают […] А уж если ваш питомец все-таки сбежал и вы его обнаружили, то медленно и аккуратно подставьте ему ладонь или возьмите его за хвост и пересадите в террариум. 28
28. Этот совет полностью перечеркивает тезисы, изложенные выше. Так все-таки не тронь или подставь ему ладонь?
Жанр «совет» сегодня очень востребован у аудитории. Хорошо, когда советы дает либо эксперт, обладающий глубокими знаниями по теме, либо человек с опытом. Если же совет остается на уровне домыслов самого журналиста, то пользы от него нет никакой. Отсутствие конкретики автор маскирует досужими рассуждениями, штампами, поверхностными выводами. В общем, «нагоняет строку» как может. Думаю, даже потенциальные заводчики скорпионов знают об их содержании гораздо больше, чем автор. Любители традиционных питомцев вряд ли дочитают до конца — слишком много букв. Любители курьезов не найдут подтверждения гипотезы о том, что скорпионы действительно нынче в моде. Так что этот текст идеально подходит только для разбора в рубрику «Клуб продвинутого журналиста», за что автору низкий поклон.