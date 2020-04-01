Клуб продвинутого журналиста: жанр «совет»

2. Какую смысловую нагрузку несет это предложение, если текст для тех, кому не чужды такие пристрастия?

3. Бытовой штамп, навевающий скуку.

4. А это уже штамп времени, который используется, чтобы не тратить усилия и не искать конкретику.

5. С какими?

6. Безличная, размытая формулировка. У кого стало? Сколько таких случаев в городе? Как часто стали покупать скорпионов в зоомагазинах?