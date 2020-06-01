Клуб молодого журналиста: интервью без стержня

Разбираем интервью для паблика информационно-образовательного портала «Первая линия»
Поэт в ВШЖиМК больше, чем поэт 1
1. Заголовок неудачный — по ряду причин. Во-первых, сложная аббревиатура делает его нечитаемым вслух. Во-вторых, мало кто знает, как расшифровывается этот набор букв. Это обстоятельство автоматически отбрасывает текст в разряд местечковых, только для своей, узкой аудитории. В-третьих, заголовок-перифраза строится на очень популярной строчке поэта Евгения Евтушенко, которая, к сожалению, затерта уже до дыр от частоты использования. И, наконец, в переделанном виде эта фраза давно уже приняла ироничный подтекст, а то и вовсе отрицательную коннотацию.
Мария Василенко — необычный поэт 2. Она никогда не писала о любви. Ее поэзия связана с поиском себя и вдохновлена красотой природы. 3 Студентка первого курса разучилась выражать свои чувства обычными словами. 4 «Я всегда знала, что во мне есть что-то творческое 5, потому что моя мама флорист, создает невероятно красивые букеты, а папа художник, и я думала: «Интересно, в чем же проявится моя творческая способность 6?» И вот однажды, увидев красивое дерево осенью, покрытое миллиардами 7 красных листьев, я решила написать про него в личный дневник. Но почему-то мои слова стали четверостишиями и рифмами 8. Я не поняла, как это произошло. Решила: «Почему бы и нет, раз получается?» И стала писать стихотворения» 9.
2. К сожалению, интрига не срабатывает, ведь любой хороший поэт уже необычный. «Обычный» поэт — это графоман.
3. Выходит, необычность нашего поэта в том, что через поэзию она ищет себя? Но все хорошие стихи — это поиск. Кроме того, поэзия не может быть вдохновлена красотой природы. Вдохновлен может быть автор.
4. Звучит загадочно, но неправдоподобно. Автор имел в виду, что его собеседница не выражает свои чувства в прозе? Возможно. Но это вопрос осознанного выбора, а не навыков. «Разучилась» — это про у траченный навык. Анонсируя своего гостя, корреспондент явно переигрывает.
5. В каждом человеке есть что-то творческое.
6. Обычно это словосочетание употребляется во множественном числе.
7. Неоправданное преувеличение масштаба явления.
8. Слова не могут стать четверостишиями и рифмами, слова могут сложиться в рифмованные строфы, а текст превратиться из прозаического в стихотворный.
9. Слишком много кавычек для текста интервью.
СЕКРЕТ ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА 10
10. Допустим, и что?
«В детстве я написала еще произведение про зиму. Помню, это было достаточно большое стихотворение. Но еще 11 довольно неумелое, потому что я экспериментировала с рифмами и формой 12. Вообще, про природу я писала лет до девяти, так как ребенок в эти года 13 особенно восприимчив к красоте мира. Но и повзрослев, я никогда не писала о любви. Считаю, что до меня было написано лучше и после меня еще 14 будет много стихотворений на эту тему 15. Я пишу в основном про личность человека 16. Про то, что спрятано внутри него 17. Часто использую такой литературный прием как аллегория в своих произведениях» 18.
11. Повтор.
12. Лучше сказать с рифмой и формой.
13. В этом возрасте.
14.Еще одно «еще».
15. Выходит, что автор не пишет о любви, потому что уже ничего лучше, чем создали другие поэты, написать невозможно. Но если руководствоваться таким принципом, то не стоит писать ни о чем. Что остается автору из тем? Коронавирус? Поправки к Конституции? Новый экономический кризис? Ждем!
16. Так вот оно что! Это действительно свежая тема, не попранная ни одним поэтом в мире!
17. Надеюсь, речь не о контрабанде золота или наркотиков?
18. Ну, раз наш поэт использует аллегорию, то он точно необычный поэт! Обычные же поэты так не делают. Они только рифму используют…
НЕПОДРАЖАЕМЫЙ МАЯКОВСКIЙ 19
19. Мне непонятно, почему именно так написана фамилия поэта.
«Я никому не посвящаю стихотворения, но есть исключения. Им был 20 Владимир Маяковский (мой любимый поэт). Я даже старалась писать в его стиле — остроконечные рифмы, окказионализмы, неологизмы 21. Если взглянуть на поэтов Серебряного или Золотого века, то можно заметить их плавные, перетекающие рифмы 22. А у Маяковского 23как отрезано, как выстрел 24. В его творчестве есть что-то такое, что заставляет плакать и испытывать сильные эмоции 25. Но подражать — некрасиво, это убивает твое своеобразие. А копирка — не творчество» 26.
20. Скорее, стал.
21. Очень узкая терминология, либо надо приводить примеры, что это, либо не выпячивать эти слова.
22. Очень общее высказывание. И рифмы у поэтов разные, и поэзия Золотого и Серебряного века имеет принципиальные отличия.
23. Это поэт Серебряного века, непонятно, почему идет противопоставление.
24. Что как выстрел?
25. Общие слова, много раз уже сказанные на эту тему, а потому не берут за душу.
26. Кому и зачем автор адресует эти прописные истины? С кем полемизирует? Копирование чужого стиля и копирка — это совершенно разные вещи.
ЭТО НАВСЕГДА
«Если ты однажды что-то написал и позиционируешь себя как поэт, то уже никогда не перестанешь писать 27. Я пыталась, думала, что нужно немного отдохнуть, заняться чем-то другим, но нет. Сердце говорит: «Пиши!», вдохновение говорит: «Пиши!» Бывает, в три часа ночи просыпаешься и пишешь. Бывает, в метро, на коленке, на руке и понимаешь, что ты уже не можешь остановиться».
27. Спорный тезис. Есть масса примеров, доказывающих обратное.
МОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
«Журналистика и поэзия — совершенно разные вещи, они не должны пересекаться 28 . Поэзию не нужно воспринимать как журналистский текст 29. Статью обычно быстро просматривают и через несколько минут забывают. В поэзию нужно вслушиваться и вдумываться 30. Она для меня стиль жизни, я и есть поэзия 31. Уже разучилась выражать свои чувства в обычных словах. Я не могу сказать: «Ой, какое красивое дерево!» или «Я тебя люблю!» 32. У меня в голове рождается логическая цепочка 33 и, впоследствии, стихотворение».
28. А кто-то с этим спорит?
29. А кто-то ее так воспринимает?
30. Общие слова, банальные и высокопарные рассуждения, ни одной свежей и действительно интересной мысли.
31. Очень пафосно.
32. Автор кокетничает с читателем. «Разучилась» — это не хочу так выражать свои чувства, «не могу сказать» — не считаю нужным так говорить.
33. Чего?
Проблема этого интервью в том, что оно не интервью. Ряд модных изданий действительно используют такую «фишку»: убирают из интервью с собеседником вопросы журналиста и оставляют только ответы. Когда используется такой формат? Если гость редакции очень известный человек и настолько интересен аудитории сам по себе, что роль журналиста сводится к роли модератора беседы. Если по ответу собеседника можно понять, какой вопрос задавал журналист и какую тему освещает его собеседник. Что мы имеем в этом тексте? Диалог между журналистом и гостем отсутствует напрочь. Его нет ни в открытой, ни в скрытой форме. Автор сводит свой функционал к роли летописца, который молча фиксирует поток сознания героини. Может быть, поэтому у этого интервью нет никакого стержня. Непонятно, куда гостя ведет интервьюер, зачем дает нам авторские рефлексии и подробности творческого пути незнакомого поэта. В лиде есть обещания чего-то интересного и необычного, но тело текста не оправдывает этих ожиданий. Автор хотел как лучше: не мешать своей гостье творчески раскрыться в этом интервью. Но добился обратного эффекта: не помог ей интересными вопросами, не вывел какую-то общую линию, не заложил в ответы девушки-поэта никакой пользы для читателя.