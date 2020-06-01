Клуб молодого журналиста: интервью без стержня

2. К сожалению, интрига не срабатывает, ведь любой хороший поэт уже необычный. «Обычный» поэт — это графоман.

3. Выходит, необычность нашего поэта в том, что через поэзию она ищет себя? Но все хорошие стихи — это поиск. Кроме того, поэзия не может быть вдохновлена красотой природы. Вдохновлен может быть автор.

4. Звучит загадочно, но неправдоподобно. Автор имел в виду, что его собеседница не выражает свои чувства в прозе? Возможно. Но это вопрос осознанного выбора, а не навыков. «Разучилась» — это про у траченный навык. Анонсируя своего гостя, корреспондент явно переигрывает.

5. В каждом человеке есть что-то творческое.

6. Обычно это словосочетание употребляется во множественном числе.

7. Неоправданное преувеличение масштаба явления.

8. Слова не могут стать четверостишиями и рифмами, слова могут сложиться в рифмованные строфы, а текст превратиться из прозаического в стихотворный.

9. Слишком много кавычек для текста интервью.