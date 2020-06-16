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Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
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от
16 июня 2020
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Июн 16, 2020
Клуб
Запись вебинара «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может...
Только для членов Клуба Журналиста
Интервью
Андрей Ваганов: «Научпоп — это прививка от мракобесия»
О работе научного журналиста и просветительской миссии научной журналистики во всем мире
Профессия
Клуб
Клуб продвинутого журналиста: самовыражение вместо журналистики
Разбираем текст сайта «Царьград»
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