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Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Разбор текста из газеты «Взгляд молодежи»
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№
8
от
21 сентября 2020
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Сен 21, 2020
Профессия
Как написать хороший текст начинающему журналисту или профессиональное...
Избавляемся от страхов, находим цель и читаем правильные книжки
Профессия
Клуб
Клуб молодого журналиста. Критикуем критика, критикующего критиков
Разбор текста из газеты «Взгляд молодежи»
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