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Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
Разбираем текст из газеты «Новороссийский рабочий»
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№
9
от
12 октября 2020
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Окт 12, 2020
Профессия
Клуб
Клуб продвинутого журналиста: кляуза вместо «народного репортажа»
Разбираем текст из газеты «Новороссийский рабочий»
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