Клуб продвинутого журналиста: кляуза вместо «народного репортажа»

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стилистический практикум

Разбираем текст из газеты «Новороссийский рабочий»

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12 октября 2020

Окт 12, 2020

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Разбираем текст из газеты «Новороссийский рабочий»

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