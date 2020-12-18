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Разбираем текст из газеты «Правда Севера», номер 38 от 30 сентября 2020 года

 
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от
18 декабря 2020

Дек 18, 2020

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Бенджамин Франклин — журналист и издатель
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Клуб продвинутого журналиста: текст «по разнарядке»
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