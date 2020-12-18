Клуб продвинутого журналиста: текст «по разнарядке»

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Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
Разбираем текст из газеты «Правда Севера», номер 38 от 30 сентября 2020 года
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Дек 18, 2020
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