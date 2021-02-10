Мастерство

Клуб продвинутого журналиста: пять двоек за текст

Теги: 
стилистический практикум

Разбираем текст из онлайн-СМИ «Курьер.Среда» г. Бердска

 
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
1
от
10 февраля 2021

Фев 10, 2021

Клуб
Клуб продвинутого журналиста: пять двоек за текст
Разбираем текст из онлайн-СМИ «Курьер.Среда» г. Бердска

Профессия

5 советов, которые помогут подобрать правильные изображения к материалам
Перевод материала

Профессия

Клуб
О чем важно помнить журналисту на задании, чтобы не нарушить закон
Предлагаем рассмотреть пару ситуаций, характерных для  повседневной практики журналиста, и прислушаться к  комментариям юристов

Вам будет интересно: