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Клуб продвинутого журналиста: пять двоек за текст
Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
Разбираем текст из онлайн-СМИ «Курьер.Среда» г. Бердска
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№
1
от
10 февраля 2021
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Фев 10, 2021
Клуб
Клуб продвинутого журналиста: пять двоек за текст
Разбираем текст из онлайн-СМИ «Курьер.Среда» г. Бердска
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