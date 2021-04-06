Клуб продвинутого журналиста: криминальные новости

Разбираем текст городского интернет-портала города Липецка «Город 48»
Ельчанин получил по голове… петухом!
Птица погибла, а преступник получил срок 1
1. Заголовок и подзаголовок дополняют друг друга и, безусловно, вовлекают в дальнейшее чтение. Происходит это благодаря приему «проспекция» — забегание вперед с целью сообщить читателю наиболее интересные детали и подробности еще не рассказанной целиком истории. ЗАДАЧА ЛИДА — коротко рассказать, о чем пойдет речь дальше. Однако автор делает необычный ход. Такую журналистскую «цыганочку с выходом».
Иисус в 33 года взошел на Голгофу, приняв смерть во имя искупления человечества от греха. Житель Ельца Алексей Тарасов в свои 33 также 2 предстал перед фарисеями в мундирах и мантиях 3за кражу петуха «красно-черного окраса весом 2 кг стоимостью 1200 рублей» 4
2. Используя сравнительный оборот «также», журналист сопоставляет несопоставимое: библейский сюжет о наказании сына Божьего за истину о Боге и проходной сюжет о наказании безработного пьяницы за кражу петуха. Общего между Иисусом Христом и Алексеем Тарасовым — только возраст (33 года) и факт публичного осуждения.
3. Представителей суда автор пафосно нарекает «фарисеями в мундирах и мантиях». Тогда как слово «фарисей» давно приобрело презрительный окрас и используется для обличения лицемерия и ханжества тех, кого автор так называет. В итоге в лиде появляется подтекст, который никак не раскрывается далее в тексте. Судья же автоматически становится отрицательным персонажем, фарисеем, а пьяный безработный вор Алексей — жертвой системы.
4. Какую идею хочет подчеркнуть автор, сообщая подробности о расцветке, весе и цене петуха прямо в лиде, сразу после пафосного ерничания о фарисеях в мантиях?
Безработный Алексей Тарасов начал 24 июля по принципу «с утра выпил — весь день свободен». 5
5. Здесь явное нарушение логики. Если Алексей безработный, то от каких дел он освободил себя, выпив с утра? Как раз наоборот: днем ему пришлось добывать деньги, чтобы выпить вечером.
Употребив до обеда поллитра (это слово пишется через дефис, пол-литра) водки, стал искать (то), что плохо лежит, чтобы, продав искомое, выручить денег (неверное словоупотребление) еще на бутылку спиртного. Поиски привели выпивоху на улицу Школьную (либо на Школьную улицу, либо на улицу Школьная). Там ему глаза (пропущен предлог «на») попался загон с курами, рядом с которым гордо вышагивал петух. (Загон с курами был прямо на дороге или все же выпивоха зашел на чужую придомовую территорию?) На удивление (на чье?) ловким движением руки мужчина схватил его и прижал к телу. Далее, как написано в материалах уголовного дела, «удерживая петуха в руках, реализуя свой преступный умысел на его хищение, попытался скрыться с ним с места преступления, не осознавая, что за его преступными действиями наблюдает Бейлеров А. Г. оглы». 6
— Отпусти петуха! Это петух бабы Ани! — закричал случайный свидетель.
6. Автор мог бы описать эту мизансцену своими словами, но приводит точную выдержку из протокола. В итоге столкновение разных функциональных стилей речи придает тексту утрированно комичный эффект. После цитаты в официально-деловом стиле автор резко переходит на разговорный стиль речи, вольно или невольно превращая криминальную новость в фельетон.
«В ответ Бейлерову он ответил нецензурно и продолжил идти по тропинке, так как не собирался отпускать петуха». 7
7. Автор снова цитирует протокол, намеренно оставляя в публикации стилистические огрехи следователя. Например, тавтологию «в ответ ответил».
Бейлеров догнал вора и еще раз потребовал отпустить птицу. (В этом контексте логичнее прозвучал бы глагол «вернуть» птицу, и тогда автор бы избежал повтора глагола в двух соседних предложениях.) В ответ Тарасов выпустил из левой руки ноги петуха, а правой, которой он держал его за шею, с размаху ударил азербайджанца птицей по голове. 8
8. Смешались в кучу руки, ноги… Очень сумбурное описание развязки. Если уменьшить количество подробностей, то сцена была бы понятнее и лаконичнее. И ее не пришлось бы перечитывать, чтобы понять суть. Кроме того, научное название конечностей петуха — лапы, а не ноги. «Куриная ножка» — это обывательское, гурманское выражение. Также непонятно, с какой целью в тексте подчеркивается национальность свидетеля кражи.
9. Стометровка — спортивный термин, и в этом контексте он неуместен, поскольку уводит сюжет в другое смысловое поле, если только этот термин не был употреблен автором намеренно, чтобы в ироничном ключе подчеркнуть неспортивность поведения пьяного хулигана.
Оглушенный ударом, Бейлеров перестал преследовать вора (позже судмедэксперт обнаружил (если позже, то обнаружит) на его голове несколько длинных царапин от когтей птицы). Алексей же, пробежав стометровку, 9 понял, что петух, которым он переехал очевидца кражи, мертв. 10
10. Неверное употребление глагола. Даже если автор пытался пошутить, то сюда бы лучше подошли варианты «обезвредил», «устранил» или «вывел из игры» очевидца кражи.
Поняв (лексический повтор), что он сломал ему шею, Тарасов «подумал, что мертвый петух никому не нужен», 11 выкинул его в кусты и пошел домой.
11. Фраза в кавычках наводит на мысль, что это цитата. Автор выцепил ее из протокола. Но непонятно, кому она принадлежит? Самому Тарасову, свидетелю или следователю?
В тот же день (полагаю, что вечер) преступника задержали. Он сознался в содеянном, деятельно раскаялся (это как?) и получил по приговору суда шесть месяцев лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, учитывая, что на иждивении подсудимого находится больная мать, наказание судья решила сделать условным. 12
12. А вот здесь журналист мог сделать акцент на нелогичности смягчающего обстоятельства. Как может на иждивении безработного, не имеющего дохода, находиться пожилая женщина, имеющая пенсию по старости или инвалидности?
Криминальные новости — отдельный информационный жанр. В его основе иногда лежат курьезные происшествия, где смешиваются воедино трагедия и комедия. Поэтому журналисту нужно найти верный тон при подаче такой информации. С одной стороны, не пересушить заметку официозным протокольным языком. С другой стороны, не переборщить с иронией, зубоскальством, оценочной лексикой и обывательскими подробностями. Важно, чтобы вывод из происшествия читатель сделал сам. Излишнее глумление над невольными героями криминальной хроники наряду с цитатами из официальных протоколов превращает такую заметку в житейский фельетон. Это хороший жанр, но надо учитывать, что его героями в данном случае стали реальные люди с не вымышленными именами и фамилиями, которых может задеть такая трактовка событий. Автор, вольно или невольно, поднял на смех всех фигурантов дела, превратив их в комичных персонажей, схожих с героями романов Ильфа и Петрова.