Клуб продвинутого журналиста: криминальные новости

2. Используя сравнительный оборот «также», журналист сопоставляет несопоставимое: библейский сюжет о наказании сына Божьего за истину о Боге и проходной сюжет о наказании безработного пьяницы за кражу петуха. Общего между Иисусом Христом и Алексеем Тарасовым — только возраст (33 года) и факт публичного осуждения.

3. Представителей суда автор пафосно нарекает «фарисеями в мундирах и мантиях». Тогда как слово «фарисей» давно приобрело презрительный окрас и используется для обличения лицемерия и ханжества тех, кого автор так называет. В итоге в лиде появляется подтекст, который никак не раскрывается далее в тексте. Судья же автоматически становится отрицательным персонажем, фарисеем, а пьяный безработный вор Алексей — жертвой системы.

4. Какую идею хочет подчеркнуть автор, сообщая подробности о расцветке, весе и цене петуха прямо в лиде, сразу после пафосного ерничания о фарисеях в мантиях?