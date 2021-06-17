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Стилистический практикум: текст социальной тематики

Теги: 
стилистический практикум

Разбираем текст их «Владимирских ведомостей»

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17 июня 2021

Июн 17, 2021

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Профессия

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Стилистический практикум: текст социальной тематики
Разбираем текст их «Владимирских ведомостей»

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