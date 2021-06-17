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Стилистический практикум: текст социальной тематики
Александр Малышев
Теги:
стилистический практикум
Разбираем текст их «Владимирских ведомостей»
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№
5
от
17 июня 2021
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Июн 17, 2021
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Профессия
Клуб
Стилистический практикум: текст социальной тематики
Разбираем текст их «Владимирских ведомостей»
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