Мастерство

Клуб продвинутого журналиста: слишком сладкий текст

Теги: 
стилистический практикум

Разбираем текст издания «Вечерний Мурманск»

 
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от
04 октября 2021

Окт 4, 2021

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Клуб
Клуб продвинутого журналиста: слишком сладкий текст
Разбираем текст издания «Вечерний Мурманск»

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