Мастерство

Клуб продвинутого журналиста: текст без практической по

Редакторский разбор текста из журнала PSYCHOLOGIES

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14 декабря 2021

Дек 14, 2021

Клуб
Клуб продвинутого журналиста: текст без практической по
Редакторский разбор текста из журнала PSYCHOLOGIES

Истории

Иллюзия свободы, эйфория и любовь: воспоминания петербургских журналистов...
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Профессия

Польза и вред перфекционизма в журналистике
Журналисты «Ножа», «Бумаги» и «Эха Москвы» рассказали о вреде и пользе перфекционизма в работе на собственном опыте

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