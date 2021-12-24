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Клуб продвинутого журналиста: текст с нераскрытой темой
Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Разбираем текст из журнала для мужчин Men’s Health от 8.11.21 года
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№
12
от
24 декабря 2021
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Дек 24, 2021
Профессия
Клуб
Клуб продвинутого журналиста: текст с нераскрытой темой
Разбираем текст из журнала для мужчин Men’s Health от 8.11.21 года
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