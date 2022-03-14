Мастерство

Клуб молодого журналиста: «голодные игры» молодых журналистов

Теги: 
стилистический практикум

Разбираем текст, написанный для студенческого проекта «Мисс и мистер СМИ»

 
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14 марта 2022

Мар 14, 2022

Клуб
Клуб молодого журналиста: «голодные игры» молодых журналистов
Разбираем текст, написанный для студенческого проекта «Мисс и мистер СМИ»

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