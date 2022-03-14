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Клуб молодого журналиста: «голодные игры» молодых журналистов
Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
Разбираем текст, написанный для студенческого проекта «Мисс и мистер СМИ»
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№
2
от
14 марта 2022
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Мар 14, 2022
Клуб
Клуб молодого журналиста: «голодные игры» молодых журналистов
Разбираем текст, написанный для студенческого проекта «Мисс и мистер СМИ»
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