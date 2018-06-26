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Мастерство
Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры международной журналистики СПбГУ
Разбираем текст из «Алапаевской газеты»
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№
от
26 июня 2018
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Июн 26, 2018
Клуб
Клуб продвинутого журналиста: «Алапаевск зазвучал громко!»
Разбираем текст из «Алапаевской газеты»
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