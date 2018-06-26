Мастерство

Разбираем текст из «Алапаевской газеты»
 

Материал доступен по подписке членам Клуба Журналиста. Чтобы получить доступ, следует оформить подписку.
Подробнее о клубе Оплатить подписку
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
26 июня 2018

Июн 26, 2018

Клуб
Клуб продвинутого журналиста: «Алапаевск зазвучал громко!»
Разбираем текст из «Алапаевской газеты»  

Кейсы

Как осчастливить большой палец
Правила построения мультимедийной истории от западного тренера

Кейсы

Создаем контент-план для соцсетей
Пошаговая инструкция