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Мария Прянишникова
руководитель литературного отдела издательского холдинга «Гранат медиа»
Разбираем текст студентки журфака ЮУрГУ
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№
6
от
04 июля 2018
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Июл 4, 2018
КМЖ
Клуб
Клуб молодого журналиста: все на борьбу с паразитами!
Разбираем текст студентки журфака ЮУрГУ
Профессия
Подписи к фотографиям: почему они важны и на что редакторы должны...
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