КМЖ
Мастерство

Разбираем текст студентки журфака ЮУрГУ

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от
04 июля 2018

Июл 4, 2018

КМЖ

Клуб
Клуб молодого журналиста: все на борьбу с паразитами!
Разбираем текст студентки журфака ЮУрГУ

Профессия

Подписи к фотографиям: почему они важны и на что редакторы должны...
Основные правила и примеры

Дизайн

Внимание к деталям
Ошибки, которые способны испортить впечатление даже от самого интересного дизайна