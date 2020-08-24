Выжить без подписки — реально?

В качестве важного примера подписной модели приводится гонконгская газета South China Post Monitor. В 2016 году издание было продано в Alibaba, после этого руководство приняло решение избавиться от пэйвола. Через 4 года им пришлось вернуть подписку. В августе компания выпустила новую платежную систему для своего веб-сайта и приложения. Читатели получают доступ к некоторым статьям бесплатно перед тем, как им предлагают оформить платную подписку. Такое решение South China Post Monitor стало сигналом для издателей по всему миру, что углубленная и ответственная журналистика должна быть оплачена.

«Если люди готовы подписаться на Netflix, Prime и Spotify для развлечения, а Coursera и Udemy для образования, почему бы не платить за качественную журналистику через подписку», — считает Прантик Мазумдар, управляющий партнёр Happy Marketer.

Кроме того, по мнению экспертов, опыт газеты также показывает, что реклама не может быть единственным источником дохода. А значит, существовать без подписки — возможно, но очень сложно. South China Post Monitor стало сложно конкурировать за рекламу с местными и глобальными технологическими компаниями, например, Facebook или Google. Они имеют большую аудиторию и умеют более качественно таргетировать рекламу. Подписка — это основная бизнес-модель для изданий, независимо от того, насколько жестким этот путь может показаться изначально.

Иллюстрация: filmpro.ru