Подписчики уйдут, а проблемы останутся. На что обратить внимание изданиям после пандемии

Карантинные меры вынудили медиакомпании скорректировать свою работу, в том числе с цифровыми подписками. Однако влияние COVID-19 на рост подписчиков будет краткосрочным, полагает первый вице-президент по работе с клиентами Schibsted Тор Якобсен и объясняет, на какие аспекты изданиям стоит обратить особое внимание.

Компания Schibsted начала разрабатывать цифровую модель подписки еще в 2017 году. Благодаря грамотному подходу, онлайн-подписка принесла около 50 миллионов долларов. Сейчас холдинг поставил себе задачу-максимум: увеличить уровень дохода от цифры до 100 миллионов долларов в 2020 году.

Сегодня в состав ведущей скандинавской медиакомпании входят более 20 СМИ из Швеции и Норвегии, общее количество подписчиков достигает 1,2 миллиона, а 770000 из них подписаны на digital. В Schibsted уверены, что скоро все издания перейдут исключительно в онлайн, а цифровая модель подписки будет набирать обороты. Согласно их данным:

• компании, получающие доход за счет цифровой подписки, за последние семь лет увеличили выручку более чем на 300%;

• их выручка растет в 5 раз быстрее, чем у американских ритейлеров;

• наблюдается рост подписных сервисов: 7 из 10 пользователей подписываются как минимум на один сервис.

«Компании, существующие за счет подписки, во многом опережают другие медиа, — подчеркивает Тор Якобсен. — Цифровая подписка сейчас является мировой тенденцией, которая проникает во многие отрасли: потоковые сервисы, ПО, электронная коммерция и, разумеется, СМИ».

МОНЕТИЗАЦИЯ ПОДПИСЧИКА

Последние несколько лет, по словам Якобсена, Schibsted планомерно решает вопрос получения дохода от цифровых подписчиков:

• 2014 ГОД. Тогда компания впервые задумалась о способах монетизации журналистики. «Тогда мы думали о том, что от полного вымирания нас может спасти только реклама».

• 2015 –2017 ГОДЫ. Компания ввела новую стратегию, направленную на увеличение объемов продаж. Основный фокус был сделан на внедрение подписки.

• 2018–2019 ГОДЫ. В эти годы компания старалась удержать свою аудиторию, постоянно корректируя стратегию работы с подписками. «Нам важно было понять, почему происходит отток аудитории. Выявляя причины и изменяя стратегию, мы стали больше ориентироваться на самого клиента, чем на рекламодателей».

• 2020 ГОД. Сейчас перед компанией стоит задача не просто удержать аудиторию, а увеличить ее.

Руководители Schibsted понимали, что быстрый рост числа подписчиков, который наблюдался последние шесть лет, не будет длиться вечно. «В ближайшее время заметного роста числа подписчиков не предвидится. С каждым годом эти цифры идут на спад», — говорит Якобсен.

ПАНДЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Якобсен признает, что COVID-19 действительно оказал сильное влияние на медиарынок по всему миру: «Коронавирус значительно увеличил трафик СМИ — у многих компаний наблюдается рост числа подписчиков, продажи стремительно растут. И это не говоря о росте уровня вовлеченности аудитории в онлайн-контент».

Все издания компании Schibsted в период карантина демонстрировали рост числа электронных подписчиков. Тем не менее Якобсен убежден: «Это лишь кратковременный эффект, который продлится до конца пандемии».

Что будет после? «Пока что трудно сделать какие-то определенные выводы в отношении дальнейшего развития медиабизнеса. Создал ли вирус только временные трудности, или мы в итоге придем к отраслевому кризису и массовому росту уровня безработицы? Еще слишком рано говорить об этом».

«Мой совет: не брать в расчет увеличение числа подписчиков из-за пандемии, а обратить внимание на четыре основных фактора роста, которые помогут повысить стоимость вашего бренда в будущем», — говорит Якобсен. Именно опираясь на эти факторы, Schibsted выстроила свою успешную стратегию.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

«Проблема в том, что наш платный продукт очень похож на свою бесплатную версию, котору ю мы также предлагаем нашим подписчикам, — рассуждает Якобсен. — Безусловно, платная подписка предоставляет полный доступ ко всем статьям СМИ. Но ценность этих материалов не настолько высока, чтобы дополнительно платить за них».

Поэтому в Schibsted начали уделять большее внимание ценности эксклюзивного материала. Медиакомпания стала проводить онлайн-трансляции важных событий для своих подписчиков. Так, появились прямые включения со спортивных матчей, гонок, церемонии вручения «Оскара». Специальная команда аналитиков собирает данные по подписчикам со всех прямых включений, благодаря чему у них рождается понимание, какое решение наиболее актуально для аудитории.