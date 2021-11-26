Как «Почта России» вместе с издателями продвигает институт подписки

Именно подписка является главной точкой роста для издателей СМИ в современных условиях. Какие именно совместные усилия предпринимают издатели и «Почта России» чтобы увеличить интерес к подписке, сделать ее более популярной и востребованной? Об этом директору по детским проектам издательства «Открытые системы« (детские журналы «ПониМашка» и «Классный журнал») Алексею Ходорычу в программе «Классное детство» на канале «МедиаМетрикс» рассказали руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг «Почты России» Ирина Лоскутникова и руководитель отдела по работе с издательскими домами этого же департамента Мария Огай.

— Тема с подпиской в России интересна сразу по двум причинам. Во-первых, розничная торговля газетами и журналами разрушается все больше и больше, иной раз уже сложно найти киоски, где можно их купить. Во-вторых, Россия — это огромная страна, во многих частях которой с розницей вообще всегда были проблемы по объективным причинам. Казалось бы, здесь у «Почты России», с учетом того, что людям по-прежнему нужны печатные СМИ, просто огромные перспективы, ведь почта остаётся главным способом их получения. Но многие люди отвыкли от подписки в период безвременья в 1990-х, потом они привыкли все покупать в киосках, но вот именно сейчас опять решено актуализировать этот вопрос. Как «Почта России» оценивает перспективы детских и взрослых изданий и почему этот вопрос стал для вас актуальным?

— Все началось с того, что в 2019 году мы в сотрудничестве с издателями во всех 42 тысячах почтовых отделений разместили детский каталог, куда включили 200 детских изданий. По итогам этого эксперимента выручка выросла на 20 процентов. Тогда-то мы и подумали, что на детских изданиях стоит сосредоточиться. Замечу, что все эти издания были и в большом каталоге на 6 тысяч изданий всех типов. Но детский каталог популяризирует детские журналы, делает их более доступными. Там есть и детские игры и многое другое. В случае, если мама ребенка стоит в очереди за посылками, ребенок может поиграть, почертить, посмотреть своих любимых героев, там есть QR-коды, которые ведут на наш онлайн-каталог, где тоже можно совершить подписку современными способами. Вот поэтому и получился рост.

— Вот уже седьмой год подряд в разных городах России проводится конкурс детских СМИ «Волшебное слово». Люди подходят, изучают детские издания и удивляются, что они вообще существует, говорят, что если бы знали, давно подписались бы. И ваш отдельный каталог действительно появился очень своевременно, ведь проблема с тем, что люди вообще не в курсе, что сейчас выпускается, действительно весьма актуальна.

— Вы совершенно правильно сказали, что люди отвыкли от подписки, а молодежь о ней просто не знает. И сейчас как раз удачное время, чтобы сделать подписку на печатные СМИ популярной. Ведь очень многие из нас подписаны на музыкальные и на видеосервисы, в целом понимание, как это работает, есть. Остается лишь донести информацию, что точно так же можно подписаться и на журналы. А для этого нужно использовать современные инструменты. Мы сейчас запустили создание коротких роликов формата Reels — это инструмент Инстаграма для издателей. Это такие короткие видео по 15 секунд, они сейчас очень популярны. Под музыку показывается обложка, разворот и индекс издания. Издатели могут затем размещать эти видео в своих соцсетях. Получается совместная история — мы рекламируем индексы издателя в почтовом каталоге, а издатели поддерживают это размещением видео у себя.

— Согласно исследованиям поведения детей в интернете, они там смотрят видео, общаются и играют. В отличие от взрослых, которые изучают взрослые СМИ, дети в интернете ничего не читают. Поэтому детских журналов есть большой потенциал. Ведь детская литература всегда востребована, а журналы — это, по сути, мини-книга, легкий вход в большое чтение. Возможно взрослые издания и доживают последние времена, но детских на наш век хватит. Полагаю, вы решили уделить подписке на детские СМИ такое пристальное внимание в том числе и поэтому?

— Думаю, вы не правы, что взрослые печатные издания доживают последние времена. Даже на Западе, где интернет начал развиваться раньше, подписка на газеты существует, и у нас они продолжают существовать, в первую очередь среди старшего поколения, которое любит и помнит запах газет. Но детские издания, конечно, перспективнее. Тактильные ощущения ни с чем не сравнятся, у ребенка развивается моторика, можно и поиграть, и пощупать, и посмотреть — это совершенно другие эмоции, это все можно позиционировать как подарок эмоций детям. А на детях не экономят и редко им отказывают.

— Недавно медиаэксперт Вячеслав Керов организовал несколько встреч «Почты России» с издателями. И во время встречи, которая была посвящена детским изданиям, впервые была озвучена общая идея сделать лендинг, на котором размещать полную информацию про существующие детские СМИ. Идея в том, что «Почта России» и издатели будут продвигать этот лендинг, а это инструмент, который позволит узнать о большом количестве интересных детских изданий, даже не посещая почтовое отделение, а просто открыв ссылку на сайте. Этот вопрос обсуждался и на конференции «Трансформация детских печатных СМИ в XXI веке: от прессы к мультипликации», которую проводил недавно Союз предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП), идея вызывала большой энтузиазм.

— После встречи, организованной Вячеславом, мы стали развивать эту идею, обсуждать технические параметры, возможности, и сейчас мы уже вышли на финишную прямую. Но думаю, стоит пару слов сказать, что такое лендинг. Это просто страница в интернете, которая будет взаимодействовать с нашим почтовым сайтом. Детское издание — это то, что хочется потрогать, открыть и понять, что там внутри. Этого нельзя сделать в отделениях почтовой связи, потому что у нас нет образцов. Таких возможностей нет и в нашем собственном каталоге, который доступен в интернете. Подробности про детские издания можно выяснить лишь на сайте самого издания, но для того, чтобы туда попасть, нужно знать, что именно ты ищешь. А люди не знают, что ищут.