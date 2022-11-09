Суд 30 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 30 ноября в 11:00 рассмотрит жалобу на приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии за госизмену.

Мосгорсуд ранее признал Сафронова виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Этот приговор стал самым суровым за последние годы в практике российского правосудия по этой статье. К тому же, после выхода из колонии строгого режима Ивана в течение двух лет обязали регулярно отмечаться во ФСИН, а также выплатить государству 500 тысяч рублей.

Напомним, что Сафронова держали в СИЗО с 7 июля 2020 года. По мнению следствия, с 2015 по 2019 год журналист собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России, а после передавал данные иностранным спецслужбам.