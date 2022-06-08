Суд арестовал имущество и счета российского подразделения Google по искам ВГТРК

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google – ООО «Гугл» по двум искам ВГТРК. ВГТРК требует восстановить доступ к своим каналам на YouTube и взыскать неустойку. По каждому из исков суд наложил арест на средства и имущество ООО «Гугл» на 500 млн рублей, сообщает РБК.

В качестве третьих лиц в первом иске указаны телеведущие Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов. Во втором иске с теми же ответчиками третьим лицом указан телеведущий Владимир Соловьев.