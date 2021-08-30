Суд Беларуси ликвидирует Белорусскую ассоциацию журналистов

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Все доводы БАЖ были признаны несущественными.

Напомним, что иск на ассоциацию журналистов был подан 21 июля. Ранее офис организации подвергся обыску и был опечатан силовиками.

Европейская федерация журналистов и Международная федерация журналистов осудили ликвидацию БАЖ.

«БАЖ — это не запись в реестр юридических лиц. Это почти полторы тысячи членов организации, объединенных осознанием своей миссии: расширять пространство свободы слова в Беларуси. Извините за пафос и цитату из Стратегии БАЖ.Это друзья и коллеги. Это МЫ, а не юридический статус и офис. И МЫ продолжим делать свою работу, независимо от решения судов и административных органов, всеми законными способами», — прокомментировал ситуацию председатель ассоциации Андрей Бастунец.

БАЖ — влиятельная организация, признанная международным профессиональным сообществом. Ассоциация действует с осени 1995 года и объединяет более 1300 сотрудников медийной сферы.