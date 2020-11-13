Суд дал псковской журналистке Светлане Прокопьевой три дня на ознакомление с 250 страницами протокола

Адвокаты осужденной за оправдание терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой попросили суд дать им больше времени для ознакомления с судебным протоколом. По закону у них на это есть не менее пяти суток, но судья дал только три дня. В протоколе 250 страниц. Если составители протокола что-то исказили в нем, а защита не оспорила, это может повлиять на исход апелляции, пояснил «7х7» медиаюрист Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян, адвокат Прокопьевой.

Когда Второй Западный окружной военный суд оштрафовал Светлану Прокопьеву на 500 тыс. руб., защита сразу же попросила суд уведомить о готовности протокола. По закону на составление этого документа дается три дня, но суд уведомил адвокатов о его готовности только через четыре месяца — 10 ноября, а его электронную версию прислали лишь 12 ноября. По словам Мисакяна, в суде сообщили, что защите нужно подготовить возражения к документу до 14 ноября (суббота). Хотя закон дает на это не менее пяти суток. Адвокат сказал, что попросил суд продлить срок до 30 ноября.

— Когда защита пишет апелляционную жалобу на приговор, то ссылается на показания свидетелей и экспертов и эти показания фиксируются в протоколе. Если же в протоколе есть искажения, например то, чего свидетель не говорил или, наоборот, сказал, а защита не опротестовала эту неточность, то апелляция может принять решение на основе искаженных данных, что коренным образом повлияет на исход дела апелляции, — объяснил Тумас Мисакян.

Светлана Прокопьева сказала «7х7», что даже за пять суток прочесть и сверить 250 страниц протокола с аудиозаписью суда сложно:

— Сначала суд четыре месяца вместо положенных трех дней изготавливает протокол. Потом они резко требуют за три дня с ним ознакомиться и подать возражения. Все это из разряда бюрократического разгильдяйства — делаем как нам удобнее, а на вас плевать. Что им мешало изготовить протокол раньше и раньше нам его прислать? Сейчас им, видимо, напомнили, что уже апелляцию пора провести. Я читаю протокол, и текст соответствует моим воспоминаниям, за исключением грамматических ошибок. Какой-то особой (политической или силовой) причины не делать и не давать нам этот протокол я не нашла — пока.

Уголовное дело об оправдании терроризма против журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года. По версии следствия, она публично оправдывала терроризм в своей авторской колонке о возможных причинах теракта, совершенного 17-летним анархистом в 2018 году в здании управления ФСБ по Архангельской области. Прокурор запрашивала для Прокопьевой шесть лет колонии и запрет четыре года заниматься журналистикой. В итоге 5 июля суд оштрафовал ее на 500 тыс. руб. и конфисковал рабочий ноутбук в пользу государства. Защита журналистки обжаловала приговор из-за указания в нем «частичного признания вины», хотя Прокопьева ее не признавала. В интервью интернет-журналу «7х7» Светлана Прокопьева говорила, что «оказалась врагом, потому что [она] независимый журналист». Правозащитный центр «Мемориал» признал Прокопьеву лицом, подвергшимся незаконному преследованию по политическим мотивам.