Суд Киева перенес заседание по делу журналиста Вышинского

Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в связи с заменой группы прокуроров, которым теперь требуется время для изучения материалов дела.

Предполагалось, что в ходе заседания суда, начавшегося ранее 3 июля, защита Вышинского подаст ходатайство об изменении ему меры пресечения с ареста на освобождение под залог.

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод предложит повторно обратиться к ОБСЕ и Совету Европы с просьбой обратить внимание на затягивание этого дела:

Я буду предлагать своим коллегам по Совету по правам человека повторно направить обращения посланнику ОБСЕ по свободе СМИ господину Арлему Дезиру и верховному комиссару Совета Европы госпоже Миятович, чтобы они обратили внимание на этот постыдный спектакль, который учинили на Украине.

По его словам, прокуроры затягивают процесс, потому что «все дело сфабриковано», и доказательная база отсутствует. Пока украинские власти не «созрели» до того, чтобы прекратить уголовное преследование в отношение журналиста, отметил Брод.

Кроме того, член СПЧ посетовал на то, что Вышинскому не изменяют меру пресечения, несмотря на его «серьезные проблемы со здоровьем».

15 мая 2018 года Вышинского арестовали в Киеве по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы. В МИД РФ арест главреда «РИА Новости Украина» назвали вопиющим нарушением международных обязательств Киева в сфере свободы СМИ.