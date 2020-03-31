Суд Лондона отклонил требование RT признать незаконным штраф британского регулятора

Высокий суд Лондона отклонил требование российского телеканала RT признать незаконным штраф в размере £200 тыс. ($245 тыс. по текущему курсу), наложенный на него британским медиарегулятором Ofcom. О решении, принятом в пятницу судьей Джеймсом Дингемансом, сообщило агентство Press Association.

В июле прошлого года Ofcom оштрафовал телеканал, признав, что тот нарушил правила точности и беспристрастности в ряде репортажей и программ, вышедших в эфир в 2018 году и посвященных отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также вооруженного конфликта в Сирии.

Как пишет агентство Press Association, адвокат RT на слушаниях в октябре прошлого года заявил, что своим решением регулятор нарушил право телеканала на свободу выражения мнений. Он также указал на то, что Ofcom не принял во внимание, что при освещении инцидента в Солсбери британские СМИ действовали в русле доминирующих установок. Они заключались в том, что Москва якобы стояла за отравлением осужденного за измену Скрипаля.

В пятницу судья назвал расплывчатым аргумент RT по поводу доминирующих установок для СМИ. Он также отверг претензии телеканала, что требование в обеспечении беспристрастности противоречило принципу свободе выражения мнений. «Речь не идет о том, что RT не позволили выпустить в эфир те материалы, которые они хотели выпустить про отравление в Солсбери, войну в Сирии или даже про события на Украине. Единственное требование заключалось в том, чтобы в вышедшей в эфире программе RT обеспечил баланс, чтобы гарантировать должную беспристрастность», - приводит его слова Press Association.

В пресс-службе RT в Москве заявили, что осведомлены о решении Высокого суда Лондона по делу RT против Ofcom и планируют подать апелляцию.