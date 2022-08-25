Суд Москвы признал сделку по продаже журнала Forbes недействительной

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву в августе 2018 года. Об этом сообщает РБК.

С просьбой признать договор недействительным весной в суд обратилась Валентина Чупринская, конкурсный управляющий одной из компаний бывшего владельца Forbes Александра Федотова. В разговоре с РБК она назвала причиной такого решения продажу акций ниже рыночной стоимости. В условиях отсутствия иного имущества сделка потенциально может нарушить права кредиторов.

Номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» была около 69 млн рублей, при этом сумма сделки составила лишь 500 тыс. рублей.

Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман назвал судебное решение ошибочным. Он отметил, что суд счел сделку нерыночной, но не рассмотрел факт того, что новый владелец взял на себя долги компании на общую сумму более 364 млн рублей.

«На момент покупки у АО «АС Рус Медиа» были существенные долги, размер которых превышал 364 млн руб., что было прямо зафиксировано в договоре купли-продажи акций», — высказался Озман. Кроме того, собственник подписал соглашения о реструктуризации налоговой задолженности на сумму свыше 100 млн рублей и досрочно исполнил все обязательства, добавил директор.

Дмитрий Озман уточнил, что Мусаев из своих личных средств и средств компании погасил долги перед сотрудниками и подрядчиками, а по итогам 2021 года вывел компанию в прибыль.

Директор по развитию Forbes также подчеркнул, что до того, как свой вердикт вынесет апелляционный суд, решение не может вступить в силу.