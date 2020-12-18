Суд не разрешил экс-полицейскому из дела Голунова самостоятельно себя защищать

Мосгорсуд отказал бывшему полицейскому Игорю Ляховцу, просившему самостоятельно защищать себя во время процесса по делу Голунова. Ляховец — один из обвиняемых в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Экс полицейский заявил, что отказывается от услуг адвокатов. «Это не связано с материальным положением… Во-первых, у меня два юридических образования, большой юридический стаж - девять лет. Не желаю, чтобы участвовал защитник по назначению, потому что я не буду с ним ничего согласовывать — у меня своя позиция выработана», — заявил Ляховец в суде.

Однако судья Сергей Груздев отказал ему в ходатайстве, согласившись с позицией прокуратуры. Судебное заседание перенесено на 24 декабря 2020 года. Если Ляховец сам не найдет себе адвоката, защитник будет ему назначен.

На прошлом заседании бывший адвокат экс-полицейского Алексей Коврижкин попросил судью освободить его от участия в процессе в связи с лишение адвокатского статуса на два года.