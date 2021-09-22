Суд не удовлетворил выплату компенсации «Роснефти» в 500 млн рублей от газеты «Собеседник» и журналиста Олега Ролдугина

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите деловой репутации ПАО «НК Роснефть» к газете «Собеседник» и журналисту Олегу Ролдугину. По решению суда изданию нужно опубликовать опровержение.

Причиной для судебного разбирательства стала публикация «Путину накрыли «Лунную поляну»: персональный курорт обошёлся России примерно в 50 млрд». В иске «Роснефть» требовала выплатить компенсацию за нанесение репутационного вреда в размере 500 млн рублей, а также удалить шесть спорных фрагментов текста и опубликовать опровержение.

Суд признал все спорные фрагменты недостоверными и порочащими деловую репутацию, поэтому обязал издание опубликовать опровержение. В выплате компенсации отказано.

«Суд признал все оспариваемые истцами сведения диффамационными, обязал их опровергнуть, но при этом полностью отказал во взыскании компенсации репутационного вреда. Компенсацию в размере 500 млн рублей истец обосновывал падением стоимости акций после публикации спорной статьи. Однако на это могли повлиять совершенно разные факторы, а падение акций началось еще за день до размещения статьи, причем у всего нефтегазового сектора», — рассказала адвокат «Центра защиты прав СМИ» (признано Минюстом иностранным агентом) Екатерина Шмыгина.