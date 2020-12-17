Суд объявил приговоры соучастникам нападения на Charlie Hebdo

Суд во Франции вынес приговоры в отношении 14 человек, обвиняемых в причастности к нападению на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и захвате заложников в кошерном магазине в Париже в январе 2015 года.

Некоторые фигуранты были приговорены заочно, так как считается, что они успели бежать в Сирию, уточняет Deutsche Welle. В их числе — Хаят Бумедьен, вдова Амеди Кулибали, одного из террористов, напавшего на супермаркет. Он был ликвидирован сотрудниками спецназа во время штурма. Женщина получила 30 лет тюрьмы, ее обвинили в участии в преступной террористической сети и финансировании терроризма.

Заочные приговоры вынесены также в отношении братьев Мохамеда и Мехди Белхусин, которые присоединились к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация). При этом следствие не исключает, что они могли быть убиты в бою. Первый получил пожизненный срок заключения.

Один из основных обвиняемых, Али Риза Полат, которого следствие считает «правой рукой» Кулибали, приговорен к 30 годам тюрьмы. Его защита намерена обжаловать решение суда.

Остальные обвиняемые получили от четырех до 18 лет тюремного заключения.