Суд обязал администрацию Белого дома восстановить аккредитацию журналиста Playboy

Федеральный судья обязал администрацию Белого дома восстановить аккредитацию журналиста Playboy. Брайан Карем может вернуться к своей работе уже 4 сентября.

В начале августа аккредитация Карема на мероприятия в Белом доме была аннулирована. Причиной тому послужила ссора с одним из членов администрации Трампа — Себастьяном Горкой.

20 августа Карем подал заявление в суд против Дональда Трампа и его пресс-секретаря Стефани Гришем, в котором потребовал восстановить его доступ в Белый дома. Суд удовлетворил иск, признав, что отказ пускать Карема на мероприятия нарушает Конституцию США и является угрозой свободе слова.

Это уже второй случай, когда администрации Трампа приходится после суда менять своё решение. Ранее журналист CNN Джим Акоста получил запрет на посещение мероприятий Белого дома за якобы грубость в отношении сотрудницы администрации. Согласно видео, опубликованному Белым домом, Акоста в жеёсткой форме вырывал микрофон у девушки из рук. Но видео оказалось фейком и доступ был восстановлен.

Брайан Карем, кроме того, что является журналистом Playboy, еще и политический комментатор на CNN.