Суд обязал «Дождь» опровергнуть порочащие московское метро сведения

Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности сведения телеканала «Дождь» о ГУП «Московский метрополитен» и обязал его их опровергнуть и удалить. В репортажах на сайте телеканала «Кто захватил московское метро и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах» и «Деньги подземелья» от 2018 года говорилось о халатности руководства ГУПа.

«Дождь», согласно решению суда, должен опровергнуть информацию, порочащую деловую репутацию метрополитена.

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