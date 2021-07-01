Суд обязал «Дождь» опровергнуть слова эксперта о «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к телеканалу «Дождь», компания требовала опровергнуть слова эксперта по нефтяному рынку Михаила Крутихина. Об этом сообщил юрист «Дождя» с заседания суда.

Суд потребовал от «Дождя» разместить опровержение словам эксперта в эфире и на сайте, удалить опубликованный фрагмент эфира, а также выплатить компенсацию «Роснефти» в 22 тысячи рублей расходов на госпошлину. Журналист Денис Катаев, который вёл эфир, также должен выплатить 4000 рублей расходов на госпошлину.

Конфликт «Роснефти» и «Дождя» возник из-за фрагмента вечернего выпуска новостей «Здесь и сейчас» и опубликованного отрывка под заголовком «“Это туфта”. Михаил Крутихин о заявлении Сечина, что “Роснефть” единственная в мире среди нефтяных компаний закончила год с прибылью». В выпуске партнёр консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин комментирует заявление главы «Роснефти» и не соглашается с ним.

В иске «Роснефть» назвала «вводящими в заблуждение» заголовок публикации с фразой «Это туфта», и несколько утверждений из беседы: «То ли это Сечин лапшу на уши президенту вешает, то ли они вдвоем в доле», «А если посмотреть, каким образом он пытается организовать добычу этих 25 миллионов тонн в год, то мы увидим, что там тоже такая же туфта».