Суд обязал Google разблокировать YouTube-канал «Царьграда»

Московский Арбитражный суд удовлетворил иск телеканала «Царьград» к компании Google из-за блокировки аккаунта телеканала в YouTube. Об этом пишут «Ведомости».

Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными. В электронной картотеке арбитражного суда пока нет информации об удовлетворении иска. Но в материалах дела указано, что 13 апреля должно было пройти заседание.

Аккаунт канала «Царьград» Youtube заблокировал в июле 2020 года. В уведомлении о блокировке указано, что аккаунт «отключен и не может быть восстановлен». В Google объяснили – учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Владелец телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится в санкционных списках США и ЕС. Его внесли туда после уголовного дела по подозрению в «пособничестве незаконным вооруженным формированиям на территории Украины».