Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналам «Рен-ТВ»

Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Рен-ТВ». Пока сервис это не сделает, он должен платить неустойку в 100 тысяч рублей в день.

Google должна восстановить доступ к девяти каналам телекомпании, среди которых «Новости», «Документальное кино», «Военная тайна» и «Территория заблуждений». Пока компания этого не сделает, она будет платить неустойку: на шестой день со вступления решения в силу — по 100 тысяч рублей в день. Каждую неделю штраф будет увеличиваться вдвое, пока общая сумма выплат не составит 1 млрд рублей.

В прошлом году на аналогичных условиях суд удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, с требованием к Google о разблокировке 27 каналов на YouTube, а также обязал Google выплатить «Газпром-медиа холдингу» до 1 млрд руб. при отказе разблокировать канал ТНТ. Выиграли аналогичный суд против Google «Первый канал» и НТВ.