Суд обязал Google выплатить неустойку до 1 млрд рублей при отказе разблокировать YouTube-канал НТВ

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковые требования НТВ к корпорации Google. Суд обязал Google выплатить телеканалу НТВ (входит в «Газпром-медиа холдинг», ГПМХ) до 1 млрд руб. при отказе разблокировать канал НТВ на YouTube.

Телекомпания требовала разблокировать канал НТВ на YouTube: суд обязал Google восстановить доступ к каналу и обеспечить на нем показ контента, а в случае неисполнения решения взыскать в пользу российского вещателя неустойку. Как отмечают в холдинге, размер неустойки составляет 100 тыс. руб. в день и еженедельно будет увеличиваться вдвое с условием, что в течение девяти месяцев ее суммарный размер не превысит 1 млрд руб., после чего ограничение на предел штрафных выплат снимается.

Решение суда подлежит немедленному исполнению корпорацией Google. Неустойка начисляется с даты принятия решения до его фактического исполнения.