Суд обязал «Медузу»* выплатить 80 тысяч рублей Пригожину и удалить материал о нем

Мосгорсуд обязал «Медузу»* выплатить Евгению Пригожину 80 тысяч рублей и удалить материал о бизнесмене. Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Изданию нужно удалить материал, опубликованный 9 июня 2016 года, в течение 10 дней. Савеловский районный суд ранее отказал в удовлетворении иска Пригожина, но Мосгорсуд отменил это решение после обжалования Пригожиным.

«Медуза»* планирует оспаривать решение Мосгорсуда в кассационной инстанции.

*внесена в список СМИ-иноагентов.