Суд обязал РИА ФАН опубликовать опровержение на материалы, порочащие честь «Новой газеты» и Дениса Короткова

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск «Новой газеты» и журналиста Дениса Короткова к «Федеральному агентству новостей» (РИА ФАН) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Агентство теперь обязано опубликовать опровержение на материалы с сайта, порочащие редакцию и журналиста Дениса Короткова, и удалить недостоверные сведения.

Речь про информацию, опубликованную 25 ноября 2019 года в публикации, где говорилось о якобы сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической организацией «Исламское государство» (группировка признана террористической и запрещена на территории РФ). РИА ФАН писали, что журналист получает финансирование за содействие организации и её представителям. Также агентство утверждало, что и редакция «Новой газеты» оказывает содействие террористам.

Суд постановил, что РИА ФАН обязаны разместить опровержение на не соответствующие действительности факты о «Новой газете» и Денисе Короткове. Оно должно оставаться на сайте агентства три месяца с даты удаления недостоверных сведений, однако «Новая» просила о бессрочном размещении публикации.

Решение суда пока не вступило в силу.