Суд обязал ТАСС удалить новость про пожар в самолете

Арбитражный суд Москвы обязал ТАСС удалить новость о пожаре в самолете авиакомпании «Россия», частично удовлетворив иск компании. Суд отказал авиакомпании в требовании о публикации опровержения — таким образом, ТАСС не обязан его размещать. Обжаловать решение суда ТАСС не будет.

Поводом для иска авиакомпании к ТАСС стала новость, опубликованная агентством со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Boeing 737 авиакомпании «Россия» который выполнял рейс Москва — Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Посадка прошла штатно, пострадавших нет», — сообщал ТАСС в июле 2019 года.

По словам представителя авиакомпании, информация о пожаре на борту воздушного судна не соответствовала действительности. Перевозчик обращался к агентству с просьбой внести изменения в текст, но этого не было сделано.