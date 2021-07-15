Суд обязал «Важные истории» удалить расследование о покупке «Роснефтью» акций Pirelli

Арбитражный суд Москвы обязал интернет-издание «Важные истории» опубликовать опровержение статьи «Танцовщица для Роснефти», удалить из нее спорные фразы и возместить госкорпорации пошлину в восемнадцать тысяч рублей. Публикация, о которой идет речь, появилась в феврале 2021 года. В статье утверждается, что акции Pirelli стоимостью в 553 миллиона евро купила «Роснефть», но в итоге они оказались у людей, близких к руководству фирмы. Представители компании это отрицают и считают, что публикация порочит ее деловую репутацию.

«Роснефть» потребовала удалить расследование с сайта, заявив, что долю в Pirelli в 2014 году не покупала.

Вместе с тем об этой сделке за полмиллиарда евро в 2014-м сообщали агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости», а также сама Роснефть в своем пресс-релизе.