Суд ограничил срок ознакомления с материалами по делу журналиста Голунова

Обвиняемые по делу журналиста Ивана Голунова экс-полицейские должны ознакомиться с материалами до 5 октября.

Об этом сообщила судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь. Таким образом, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя частично, установив срок ознакомления до 5 октября, сообщает ТАСС.

Напомним обстоятельства громкого дела: Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Позже глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с журналиста и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело.

Один из них признал вину в применении к задержанному силы, другой — в том, что подбросил Голунову наркотики. Остальные фигуранты так и не признали вину. Уже в сентябре следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским, добавив статью о совершении преступления организованной группой.