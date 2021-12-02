Суд оштрафовал экс-главреда «Проекта»* по закону об иноагентах

Чертановский суд Москвы оштрафовал журналиста Романа Баданина** за нарушение закона об иноагентах. Это следует из данных картотеки судебной инстанции.

Согласно сведениям из карточки, Баданину назначили административное наказание по ст. 19.34.1 КоАП («нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента»). Максимальное наказание по ней для физлиц — 10 тыс. руб. Истцом по делу Баданина выступил Роскомнадзор.

Баданина оштрафовали на эту сумму.

Роман Баданин** — бывший главный редактор издания «Проект»*. Протоколы на него и издателя «Медиазоны»*** Петра Верзилова** составили 10 ноября. Как пояснили в Роскомнадзоре, иск против них был подан, так как журналисты не маркировали свои публикации в социальных сетях.

* признан нежелательной организацией

**признаны Минюстом физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента

***признано Минюстом СМИ-иноагентом