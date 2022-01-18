Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за ссылки на запрещенные ресурсы

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за выдачу в поисковике ссылок на сайты, которые запрещены на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с начала 2021 года российский суд систематически штрафует Google за неудаление запрещённой информации. Роскомандзор заявил, что с начала этого года в отношении Google было составлено уже 16 протоколов.

В конце декабря 2021 года суды впервые воспользовались законодательным новшеством — оборотными штрафами. В Москве мировой судья оштрафовал Facebook (Meta) более чем на 1,9 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации, а Google — на 7,2 млрд рублей. До этого IT-компаниям назначали только единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.