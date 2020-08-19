Суд оштрафовал «Новую» и ее главреда за материал о снятии карантина на подлодках

Мировой суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей и ее главного редактора Дмитрия Муратова, как должностное лицо, еще на 60 тысяч по статье о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Поводом стал материал корреспондента Валерия Ширяева о карантине по коронавирусу на атомных подлодках «Воронеж» и «Смоленск».

Текст вышел в апреле этого года. Как подчеркивает юрист издания Екатерина Седова в публикации говорилось не о введении карантина, а уже о его снятии, а следовательно информация в тексте уже не могла кого-то напугать, создать угрозу жизни и здоровью человека. Кроме того, юрист в суде оспаривала заведомость ложной информации. «Сведения были получены от источника в администрации города, фамилию которого мы раскрывать не вправе, согласно закону о СМИ. Не доверять этим сведениям у нас не было основания», — цитируют в «Новой» Екатерину Седову.

Статья называлась «Свистать всех на верх» и была удалена с сайта по требованию Роскомнадзора. Суд должен состояться и еще по одной публикации «Новой газеты» о коронавирусе — статье Елены Милашиной о вспышке COVID-19 в одном из районов Чечни.