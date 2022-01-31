Суд оштрафовал «Радио Свобода»* на три миллиона рублей

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей «Радио Свобода»* по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (ч. 4.1 ст. 13.15 КоАП).

В ноябре Роскомнадзор составил протокол на издание из-за публикации текста, в котором упоминается «шифрограмма 4976» маршала Георгия Жукова о расстреле семей попавших в плен солдат. В ведомстве, по словам директора «Радио Свобода» Андрея Шарого, решили, что автор статьи стремится дискредитировать Жукова, называя его приказ «драконовским» и «зловещим». Статья была опубликована в августе.

Тогда же сообщалось, что Роскомнадзор планирует передать материалы административного расследования в Следственный комитет, так как подобные действия подпадают под действие ч. 2 ст. 354.1 УК о реабилитации нацизма.

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