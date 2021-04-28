Суд оштрафовал журналистку Елизавету Лошак за съемку протестной акции

26 апреля возле Дома правительства была задержана корреспондентка ИА «Вольница» и студентка МГТУ имени Баумана Елизавета Лошак. Она снимала акцию с вывешиванием баннера «Дело против Светова — дело против гражданского общества».

При себе у журналистки были редакционное задание и пресс-карта, но полиция проигнорировала это обстоятельство. Елизавете вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия).

Суд оштрафовал Елизавету Лошак на 200 тысяч рублей.