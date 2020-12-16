Суд оштрафовал журналистку Татьяну Вольтскую на 30 тыс. рублей по статье о фейк-ньюс

Журналистку «Радио Свобода» оштрафовали за интервью с реаниматологом, где он рассказывал о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга и других проблемах, с которыми столкнулись врачи в период пандемии.

Защита журналистки настаивала на отсутствии состава правонарушения. Интересы журналистки при поддержке Центра защиты прав СМИ представлял адвокат Леонид Крикун. Мы будем обжаловать решение национальных судов, связанные с публикацией этого интервью, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Поводом для разбирательства стал материал Татьяны Вольтской под названием «Людей принудительно отключают», опубликованный в апреле 2020 года на сайте «Север. Реалии». В нем врач-реаниматолог, пожелавший сохранить анонимность, рассказал о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Санкт-Петербурга. По словам источника, врачам приходится решать вопрос об отключении «безнадежных» больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизнь другим пациентам.

Следственный комитет посчитал информацию ложной и начал проверку на наличие преступления по ст. 207.1 УК РФ. Доследственная проверка проводилась в течение почти двух месяцев. Однако состава уголовного преступления найдено не было, после чего материалы проверки переданы в полицию сельскому участковому в Гатчинском районе Ленинградской области. Он и составил протокол об административном правонарушении по ч.9 ст 13.15 КОАП.

По словам директора и ведущего юриста Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, это дело — одно из самых знаковых дел этого года о фейк-ньюс против журналистов в России:

Сегодня было вынесено решение о штрафе в отношении журналиста «Радио Свобода» Татьяны Вольтской, а ранее к ответственности было привлечено московское ООО «Радио Свобода», которое, заметим, не является редакцией и не администрирует сайт «Радио Свобода», что, на наш взгляд, является судебной ошибкой и необоснованным возложением ответственности на ту организацию, которая по факту не несет ответственности ни за контент, ни за его распространение. В этом деле еще очень важно, что журналист брала интервью у источника, который попросил о конфиденциальности, потому что обсуждаемый вопрос был важным, но для источника небезопасным. И в этой ситуации Татьяна Вольтская не раскрыла источник информации, несмотря на то, что во время доследственной проверки следователи требовали сообщить имя врача и предоставить аудиозапись. Татьяна стойко оставалась на позиции, что журналист не имеет права раскрывать источник информации, если он попросил о конфиденциальности, она добросовестно выполнила свою обязанность хранить профессиональную тайну. Но, к сожалению, в любой такой ситуации, когда речь идет об интервью, и интервьюируемый, который является основным и часто единственным источником информации, просит не раскрывать его имя, все риски ложатся на журналиста и редакцию. И в этой ситуации два варианта: либо ничего не писать, либо писать, но брать риски на себя. Татьяна выбрала второй вариант, понимая важность этой темы для общества. В этом ее поддержала и редакция «Радио Свобода», поскольку конфиденциальность источника является важнейшим принципом журналистики и защищаемой законом журналистской профессиональной тайной. И мы видим, что такие интервью с конфиденциальным источником, по сути, создают патовую ситуацию, потому что не всегда можно найти другие доказательства. В этом деле все другие доказательства, которые журналистка предоставляла суду, не были приняты во внимание, и есть вероятность, что и в других подобных случаях ситуация будет развиваться подобным образом. И журналисту остается только идти на риск в целях защиты общественного интереса, поднимать сложные темы, информировать общество о проблемах, защищать источника и отбиваться от претензий самостоятельно. Следует заметить, что Европейский суд по правам человека оценивает ситуации привлечения журналиста к ответственности, когда стоит вопрос о нераскрытии источника информации, как нарушение статьи 10 Европейской конвенции, которая защищает конфиденциальность источников информации журналистов как одно из фундаментальных условий для работы журналистов.

Как рассказала Центру защиты прав СМИ Татьяна Вольтская, она не считает решение суда справедливым и не признает свою вину, поэтому решение будет обжаловано: