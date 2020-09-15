Суд оставил блокировку «Ферганы» в силе

Таганский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска информационного агентства «Фергана.Ру» к Роскомндазору. Издание пыталось оспорить решение надзорного ведомства о блокировке сайта.

Интересы СМИ представлял адвокат правозащитной группы «Агоры» Леонид Соловьев. Обращаясь к суду, он указывал, что владельцы сайта или провайдер хостинга не получали предупреждений от ведомства о грозящей блокировке, а потому в редакции даже не имели возможности убрать спорные тексты до введения санкций. Кроме того, Роскомнадзор не указал, какой материал послужил поводом для удаления, и узнавать это приходилось самостоятельно.

В своем иске «Фергана» требовала признать решение о блокировке сайта недействительным, так как оно выносилось с нарушением установленной законом процедуры.

Сайт издания был заблокирован в России 30 сентября 2019 года, как позднее выяснилось из-за материала, в котором упоминалось самоубийство. После удаления материала «Фергана.ру» вновь стала доступна для пользователей. Но уже 7 октября ее вновь заблокировали и вновь из-за темы суицида. Однако даже удаление спорной заметки в этот раз не помогло – сайт остается недоступен в РФ до сих пор.