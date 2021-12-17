Суд оставил под стражей Ивана Сафронова по делу о госизмене

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, до 7 января 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Сафронов перед оглашением судебного решения поздравил собравшихся с Новым годом и сообщил, что стал снова получать письма, которые ранее ему не давали. «Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист», — пошутил он.